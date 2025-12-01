Nächste Hiobsbotschaft für Vlahovic

Nachdem gestern bekannt wurde, dass Juventus Turin eine Weile auf Dusan Vlahovic verzichten muss, kommen nun unschöne Details zur Ausfallzeit ans Licht. Laut ‚Sky Italia‘ wird der 25-jährige Mittelstürmer aufgrund einer Muskelverletzung mindestens drei Monate nicht zur Verfügung stehen. Inzwischen soll sogar eine Operation im Bereich des Möglichen liegen.

Das hat für Spieler und Klub weitreichende Konsequenzen. Ein Transfer im Winter dürfte damit vom Tisch sein. Vlahovics Vertrag beim Serie A-Klub läuft nur noch bis Sommer. Dementsprechend droht der Alten Dame ein ablösefreier Abgang des Torjägers nach der Saison. Der 41-fache Nationalspieler von Serbien wurde in den vergangenen Monaten mit verschiedenen Topklubs aus ganz Europa in Verbindung gebracht, unter anderem auch mit dem FC Bayern.