Youth League: So spielt Dortmunds U19

Am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) tritt der Nachwuchs von Borussia Dortmund in der Youth League gegen Manchester United an. Die deutschen Augen liegen dabei auf den vielversprechenden BVB-Talenten wie beispielsweise Sturmjuwel Julian Rijkhoff (17).

So spielt die Dortmunder U19: Ostrzinski – Semic, Collins, Kleine-Bekel, Coulibaly – Walz, Lütke-Frie, Rothe – Gürpüz, Rijkhoff, Bynoe-Gittens