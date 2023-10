Leipzig: Einigung mit Kampl

RB Leipzig ist in den Verhandlungen mit Kevin Kampl (33) die finale Einigung geglückt. Das berichtet die ‚Leipziger Volkszeitung‘. Kampl soll seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis 2025 verlängern. Der Kontrakt beinhalte eine Option bis 2026, die an eine bestimmte Anzahl an Einsätze geknüpft ist.

Zudem sei denkbar, dass Kampl im Anschluss an seine aktive Karriere eine neue Rolle im Verein übernimmt. Nach Leipzig war der slowenische Mittelfeldspieler im Sommer 2017 für 20 Millionen Euro aus Leverkusen gekommen. Für RB bestritt Kampl seitdem 220 Spiele und gewann zweimal den DFB-Pokal.