Barça holt Emerson zurück

Emerson ist wieder Profi des FC Barcelona. Wie die Blaugrana bekanntgeben, macht man von der Rückkaufoption Gebrauch und holt den 22-Jährigen aus Sevilla zurück. Es fließen dem Vernehmen nach neun Millionen Euro, Betis sichert sich zudem 20 Prozent Beteiligung bei einem Weiterverkauf.

Emerson war Anfang 2019 von Atlético Mineiro zu Barça gewechselt, wurde dann aber umgehend für sechs Millionen Euro an Betis weiterverkauft, damit er dort reifen kann. Der Plan ging auf: Bei den Andalusiern entwickelte sich der brasilianische Nationalspieler prächtig. In zwei Spielzeiten stand der flinke Rechtsfuß in 79 Pflichtspielen auf dem Platz und steuerte 15 Torbeteiligungen bei.