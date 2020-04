Verkäufe: Schröder muss Löcher stopfen

Beim FSV Mainz 05 könnte man in großer finanzieller Not auf Spielerverkäufe zurückgreifen. „Wir wissen nicht, welches Budget wir insgesamt haben“, erläutert Sportchef Rouven Schröder in der ‚Sport Bild‘, „vielleicht müssen wir durch Transfers auch Löcher stopfen. Fast alle Vereine müssen durch diese Thematik.“

Als Kandidaten für einen Verkauf nennt die ‚Sport Bild‘ Robin Quaison. Angesichts des 2021 auslaufenden Vertrags würde der 26-jährige Angreifer alleine im Sommer noch eine adäquate Ablöse einspielen.