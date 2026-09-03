Silva in der BVB-Sackgasse | Mourinho löst Mbappé-Problem

Kein Ausweg für Silva

Fábio Silva ist bei Borussia Dortmund noch nicht wie erhofft eingeschlagen. Satte 22,5 Millionen Euro hatte der BVB im vergangenen Sommer für die Dienste des Angreifers nach Wolverhampton überwiesen, doch als Ausbeute stehen bisher lediglich fünf Tore und sieben Vorlagen zu Buche. Serhou Guirassy (30) hat im Sturmzentrum der Schwarz-Gelben weiterhin deutlich die Nase vorn, weshalb sich der Portugiese bis zuletzt nach Wechseloptionen umschaute.

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Interesse gab es allen voran aus Spanien und der Türkei. In den letzten Tagen des Transferfensters wurde insbesondere Trabzonspor beim 24-Jährigen vorstellig, doch ein Wechsel kam schlussendlich nicht zustande. Der Rechtsfuß bleibt vorerst in Dortmund, hat jedoch kaum Aussichten auf regelmäßige Startelfeinsätze. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ titeln treffend, dass Silva aktuell „in der Sackgasse steckt“.

Neues kongeniales Duo in Madrid?

Bei Real Madrid ging es in der vergangenen Saison drunter und drüber. Das Drama gipfelte darin, dass sich Aurélien Tchouaméni (26) und Federico Valverde (28) einen handfesten Kabinenstreit lieferten, nach dem Letzterer sogar im Krankenhaus behandelt werden musste. Auch zwischen Jude Bellingham (23) und Kylian Mbappé (27) knirschte es gewaltig, auch wenn es nie so sehr ausartete. Wie in der spanischen Fernsehsendung ‚El Chiringuito de Jugones‘ berichtet wird, haben die beiden Superstars ihre Differenzen mittlerweile vollständig ausgeräumt.

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Als Hauptgrund für die Annäherung der beiden Offensivakteure gilt José Mourinho. The Special One, der seit diesem Sommer wieder die Geschicke bei den Königlichen leitet, hat die angespannte Stimmung im Kader wieder beruhigt. Der 63-Jährige tritt zwar deutlich nahbarer auf als in seiner ersten Amtszeit, kommt mit seinen Ansprüchen an Disziplin und Intensität bei der Mannschaft aber bisher sehr gut an.