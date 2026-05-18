Damar vor Bundesliga-Wechsel?

Seine Rückkehr zur TSG Hoffenheim hatte sich Muhammed Damar anders vorgestellt. Nach einer überaus erfolgreichen Leihe zu Zweitligist SV Elversberg wollte der 22-Jährige bei seinem Stammverein so richtig durchstarten. Doch daraus wurde nichts.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lediglich 15 Bundesligaeinsätze konnte der Edeltechniker in der gerade erst abgelaufenen Saison verzeichnen, spielte dabei meist nur in den Schlussminuten. Vor allem in der Rückrunde saß Damar fast ausschließlich auf der Bank, kam nicht an Andrej Kramaric (34) vorbei. Daher wird mit einem Abgang des Talents gerechnet. Laut ‚RTL‘ will der SC Freiburg die Gelegenheit ergreifen.

Auch in Zukunft kein Vorbeikommen an Kramaric

Die Breisgauer beschäftigen sich demzufolge mit einem Transfer des gebürtigen Berliners, wollen ihren Kader für die kommende Europapokalsaison – die bestenfalls in der Champions League stattfindet – weiter verstärken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damar hatte seinen Kontrakt bei der TSG erst im vergangenen Mai bis 2029 verlängert, doch auch Konkurrent Kramaric weitete sein Arbeitspapier Anfang des Monats noch einmal um zwei weitere Jahre aus. Die Chancen auf Einsätze stehen daher weiter nicht gut für den Youngster.

Folgt nun die mittlerweile dritte Leihe nach Elversberg und Hannover 96 oder steht ein fester Abgang bevor? Das nötige Kleingeld hätte Freiburg nach den erfolgreichen vergangenen Jahren zur Verfügung. Sollte der SC zudem am Mittwoch (21 Uhr) das Finale in der Europa League gegen Aston Villa gewinnen und sich dadurch statt der Conference League für die Königsklasse qualifizieren, allemal.