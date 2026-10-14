Der bis zum Jahresende an den norwegischen Erstligisten Aalesunds FK verliehene Luca Podlech (21) hat über seine Zukunft beim FC Schalke 04 gesprochen. Auf die Frage, ob eine anschließende Rückkehr zu S04 möglich sei, antwortet das Torwarttalent im Interview mit der ‚WAZ‘: „Klar, ich bin ausgeliehen und mein Vertrag auf Schalke läuft bis Sommer 2028. Letztlich haben die Schalker Verantwortlichen und auch ich großes Interesse daran, dass ich weiterhin Lernmomente sammle und so viel spiele wie möglich – auf dem bestmöglichen Niveau. Langfristige Planung ist im Fußball immer schwer.“

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Bei den Norwegern ist der gebürtige Gelsenkirchener Stammkeeper. Viele Gedanken über seine Zukunft will sich Podlech noch nicht machen: „Ich fokussiere mich einfach auf meine Spiele und will bis Jahresende genau so weitermachen wie in den vergangenen Wochen. Als Team wollen wir unbedingt den Klassenerhalt schaffen und persönlich will ich mich natürlich weiterentwickeln. Dann sehen wir alles Weitere.“ Einen Profi-Einsatz für Schalke hat der Zwei-Meter-Hüne bislang nicht in seiner Vita stehen.