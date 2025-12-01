113-Millionen-Mann bevorzugt City

Elliot Anderson hat Nottingham Forest offenbar sein Wunschziel mitgeteilt. Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ schreibt, präferiert Anderson einen Wechsel zu Premier League-Konkurrent Manchester City. Die Skyblues schielen schont seit einiger Zeit auf den Engländer und sollen diesen nach mehrmaligem Scouting zum absoluten Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld auserkoren haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

City unterbreitete den Tricky Trees in der Vergangenheit bereits mehrere Angebote, die allesamt vom Eigentümer Evangelos Marinakis abgelehnt wurden. Forest fordert eine Ablösesumme von rund 113 Millionen Euro für den 23-Jährigen, der noch bis 2029 Vertrag in Nottingham hat. Ein Wechsel von Anderson zu einem anderen Verein sei frühestens nach der WM 2026 denkbar.