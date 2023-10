Nach Insta-Post: Unions Plan mit Laïdouni

Christian Arbeit hat sich zur Causa Aïssa Laïdouni geäußert. Auf der heutigen Spieltagspressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr) sagte Union Berlins Kommunikationschef: „Wir werden das Gespräch mit Aïssa noch suchen dazu. Das ist unser Umgang damit. Natürlich können wir mit ihm sprechen, und wir werden auch mit ihm sprechen.“

Hintergrund: Laïdouni hatte am Montagabend in den Sozialen Netzwerken ein Bild geteilt, das die Flagge der Palästinenser sowie betende Hände zeigt. Ob die Köpenicker Konsequenzen ziehen, ließ Arbeit noch offen: „Es gilt auch zu berücksichtigen: Wie hat sich ein Spieler dann tatsächlich geäußert.“ Zum Vergleich: Der FSV Mainz 05 hatte Anwar El Ghazi in dieser Woche bereits freigestellt, der in einem bereits gelöschten Instagram-Post Israel das Existenzrecht abgesprochen hatte.