Lautaro verkündet Wechselwunsch

Mit Lautaro Martínez soll sich der FC Barcelona schon seit einiger Zeit einig sein. Die Verhandlungen zwischen den Katalanen und Inter Mailand ziehen sich indes weiterhin.

Dem 22-Jährigen scheint das nicht schnell genug zu gehen. Laut der ‚Sport‘ hat Martínez seinem Trainer Antonio Conte deshalb in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er die Nerazzurri verlassen möchte.

Firpo zum Tausch?

Fraglich ist weiterhin, mit welchen Konditionen der Transfer finalisiert werden könnte. Barça will die Ausstiegsklausel über 111 Millionen Euro nicht zahlen und bietet Inter stattdessen eine Ablöse von 60 Millionen plus Spieler zum Tausch an.

Einer von ihnen ist Júnior Firpo. Der Linksverteidiger scheint nun erstmals die Bereitschaft zu zeigen, sich mit einem Mailand-Wechsel auseinanderzusetzen. Laut einem weiteren Bericht der ‚Sport‘ verhandelt der 23-Jährige mittlerweile mit den Nerazzurri.