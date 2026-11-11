Für Ole Book und Lars Ricken geht es in der Winterpause voraussichtlich weniger darum, neue Spieler an Bord zu holen. Vielmehr soll der aktuelle Kader möglichst zusammengehalten werden. Dafür sind einige Verlängerungen nötig. Unter anderem soll Torhüter Gregor Kobel (28) über 2028 hinaus gehalten werden, doch Paris St. Germain beschäftigt sich mit dem Schweizer.

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Er ist dabei nicht der einzige, der sich einen Verbleib vorstellen, allerdings auch das Weite suchen könnte. Der nächste, der verlängern soll, ist laut der ‚Sport Bild‘ Julian Ryerson. Dem 28-Jährigen sei kürzlich mitgeteilt worden, dass die Verhandlungen in den kommenden Wochen aufgenommen werden sollen. Der norwegische Schienenspieler sei zwar offen für einen Verbleib, träume allerdings auch von einem Wechsel in ein anderes Land.

Forderung von Guirassy & Anton

Mit einem Abschied in Verbindung gebracht wurde in den vergangenen Transferperioden auch immer wieder Serhou Guirassy. Dem Fachblatt zufolge strebt der BVB beim Stürmer ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier an. Auch Guirassy könne sich vorstellen zu verlängern. Allerdings sei die sportliche Perspektive entscheidend. Heißt: Kann der BVB in einem der drei Wettbewerbe um Titel mitspielen, steigen die Chancen auf die Unterschrift.

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Die besten Aussichten auf eine Unterschrift gibt es aktuell bei Waldemar Anton. Zwar reicht dem 30-jährigen Innenverteidiger das vorgelegte Angebot nicht aus, doch es deutet nach wie vor alles auf eine Ausdehnung des 2028 endenden Vertrags hin. Wie Guirassy soll auch Anton bis 2030 verlängern. Laut der ‚Sport Bild‘ hofft der deutsche Nationalspieler auf eine schnelle Einigung, Verhandlungen wegen des finanziellen Rahmens sind aber nötig.