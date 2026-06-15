BVB: Die Details zum Duranville-Verkauf

Der Transfer von Julien Duranville zu Olympique Lyon biegt auf die Zielgerade ein. Borussia Dortmund hat laut ‚Sky‘ eine Einigung mit den Franzosen erzielt. OL zahle maximal 8,5 Millionen Euro Ablöse, drei Millionen davon sollen mögliche Bonuszahlungen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent. Noch im Juni könnte der Transfer fix werden. Duranville war zuletzt relativ erfolglos an den FC Basel verliehen. Für 13 Millionen Euro war der heute 20-jährige Flügelspieler einst vom RSC Anderlecht nach Dortmund gekommen. Verletzungen und Undiszipliniertheiten bremsten ihn jedoch aus.