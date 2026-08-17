Neuer Klub für Ex-Wolfsburger Odogu

Nach nur einem Jahr beim AC Mailand ist das Kapitel bei den Rossoneri für David Odogu zunächst wieder beendet. Wie ‚lesviolets.com‘ berichtet und Fabrizio Romano bestätigt, schließt sich der 20-jährige Innenverteidiger dem FC Toulouse für eine Saison auf Leihbasis an. Milan übernehme bis Juni zudem das Gehalt des deutschen U20-Nationalspielers.

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Odogu war vor einem Jahr für sieben Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Italien gewechselt. In der Domstadt konnte der Abwehrspieler nie richtig Fuß fassen. Insgesamt absolvierte er lediglich drei Spiele für den AC und kam schließlich sogar in der Zweitvertretung zum Einsatz. Auch der FSV Mainz und der RSC Anderlecht hatten zuletzt Interesse an einer Leihe gezeigt.