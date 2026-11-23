Serhou Guirassy hat sich im vergangenen Sommer mit einem Abschied von Borussia Dortmund beschäftigt. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagt der Torjäger: „Natürlich ergeben sich im Fußball manchmal besondere Möglichkeiten. […] Auch für mich gab es Möglichkeiten. Aber am Ende muss es sowohl für den Spieler als auch für den Verein passen.“

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Statt eines Abschieds steht jetzt eine Vertragsverlängerung im Raum. Befragt nach seiner Zukunft legt Guirassy zunächst ein Geständnis ab, räumt ein: „Es gab eine Phase, in der ich nicht glücklich war.“ Doch der 30-Jährige fügt an: „Heute bin ich sehr glücklich. Und grundsätzlich kann ich es mir vorstellen. Dortmund ist ein Topklub. Ich möchte hier etwas gewinnen und fühle mich hier wohl.“

Guirassys aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2028. Der BVB hat Gespräche über einen neuen Deal geplant. Der Ex-Stuttgarter sagt jedoch: „Ich persönlich beschäftige mich damit nicht. Vielleicht mein Bruder, der mein Berater ist. Aber unser Verhältnis ist da sehr klar. Ich sage ihm: Nerv mich damit nicht. Du kannst Gespräche führen, aber du weißt, wann der richtige Moment ist, mir zu sagen, was passiert. Eines ist klar: Ich habe deswegen im Moment überhaupt keinen Stress. Warum auch? Ich habe noch diese Saison und danach noch eine weitere Saison unter einen gültigen Vertrag.“

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Sollte der BVB jetzt schon mit Serhou Guirassy (30) über 2028 hinaus verlängern? Ja, seine Form rechtfertigt das Nein, mit Blick auf sein Alter lieber noch abwarten Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In der aktuellen Spielzeit steht Guirassy nach 14 Pflichtspielen bei acht Toren und zwei Vorlagen. Im morgigen Champions League-Spiel beim FC Arsenal (21 Uhr) ist sein Comeback nach Oberschenkelverletzung vorgesehen.