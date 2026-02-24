Kiel feuert Rapp

Holstein Kiel reagiert offenbar auf die sportliche Talfahrt und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Marcel Rapp. Laut ‚Sky‘ wird der Cheftrainer nach fünf Niederlagen in Serie – inklusive dem DFB-Pokalaus gegen den VfB Stuttgart – von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Morgen gab Kiel zunächst bekannt, dass das für heute vorgesehene öffentliche Training auf Mittwoch verschoben wird. Anschließend kursierten Gerüchte über die mögliche Entlassung von Rapp, die nun durch den Pay-TV-Sender bestätigt wurden. Wer auf Rapp folgt, ist zur Stunde noch nicht bekannt.

Update (11:17 Uhr): Nun wurde die Entlassung des Trainergespanns offiziell bekanntgegeben. Neben Chefcoach Rapp muss auch Co-Trainer Alexander Hahn die Koffer packen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (11:25): ‚Sky‘ bringt nun einen möglichen Nachfolger ins Spiel. Dem TV-Sender zufolge befindet sich Tim Walter in der Pole Position.