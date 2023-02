Barças drei Wunschspieler für den Sommer

Nach der Transferperiode ist vor der Transferperiode – das Motto der Fußball-Kaderplaner dieser Welt. Der Januar mag gerade erst vorbei sein, doch schon jetzt werden in der Branche eifrig die Deals nach Saisonende geplant. So natürlich auch beim FC Barcelona. Die ‚Mundo Deportivo‘ listet drei Spieler auf, die die Blaugrana ab Sommer bei sich wissen wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da wäre zum einen Marokkos WM-Star Sofyan Amrabat (26), dessen Arbeitgeber AC Florenz einer Leihe nach Katalonien nicht zustimmen wollte. Drei Millionen Euro Gebühr plus Kaufoption in Höhe von 37 Millionen Euro bot der La Liga-Klub – vergeblich. Einen Transfer des Mittelfeldspielers will Barça in wenigen Monaten nachholen. Amrabat hat in der Toskana noch einen Vertrag bis 2024, will aber unbedingt nach Barcelona.

Lese-Tipp

Angebote hinterlegt: Hertha & Barça heiß auf Mitrovic

Kaufoption bei Carrasco

Ebenfalls schon sehr weit waren die Katalanen im Poker um Yannick Carrasco (29) vom Ligarivalen Atlético Madrid. Eher unüblich: Barça einigte sich mit den Rojiblancos im Rahmen des Transfers von Memphis Depay auf eine Kaufoption für den belgischen Offensivspieler, allerdings ohne diesen auszuleihen. Heißt: Carrasco spielt die Saison in Madrid zu Ende und kann im Sommer gegen eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro nach Barcelona weiterziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vitor Roque heißt Barças Antwort auf Brasiliens Wunderkind Endrick, das vorab einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben hat. Mit 17 Jahren ist Landsmann Roque nur ein Jahr älter – also ebenfalls blutjung – und zeigt trotzdem schon starke Leistungen bei den Profis von CA Paranaense (29 Spiele, fünf Tore). 40 Millionen Euro haben die Blaugrana für das Stürmerjuwel geboten und üben sich in Optimismus.