Bayern holt neuen Co-Trainer

Der Trainerstab des FC Bayern bekommt Zuwachs aus England. Wie die Münchner mitteilen, wechselt Daniel Fradley von Manchester City an die Säbener Straße. Der 35-jährige Engländer verstärkt als Co-Trainer den Stab von Chefcoach Vincent Kompany.

Fradley war seit etwas mehr als zwei Jahren als Chefanalytiker in Manchester tätig. Zuvor hatte er für Partnerklub New York City gearbeitet.

