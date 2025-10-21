Menü Suche
Kommentar 1
Kleindienst-Rückkehr verzögert sich

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Tim Kleindienst fällt vorerst verletzt aus @Maxppp

Borussia Mönchengladbach muss noch eine Weile ohne Tim Kleindienst auskommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Stürmer frühestens in der kommenden Woche teilintegriert. Ein Comeback vor Mitte November ist dem Boulevardblatt zufolge unwahrscheinlich.

Ursprünglich hatte der 30-Jährige eine Rückkehr Ende Oktober angepeilt. Der Goalgetter fehlt dem Bundesligaschlusslicht seit Mai mit einer Meniskusverletzung.

Alle Kommentare anzeigen (1)
Tim Kleindienst

