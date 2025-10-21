Kleindienst-Rückkehr verzögert sich

Borussia Mönchengladbach muss noch eine Weile ohne Tim Kleindienst auskommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Stürmer frühestens in der kommenden Woche teilintegriert. Ein Comeback vor Mitte November ist dem Boulevardblatt zufolge unwahrscheinlich.

Ursprünglich hatte der 30-Jährige eine Rückkehr Ende Oktober angepeilt. Der Goalgetter fehlt dem Bundesligaschlusslicht seit Mai mit einer Meniskusverletzung.