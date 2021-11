„Konkretes Bundesliga-Interesse“: Dortmunds Pherai am Scheideweg

Im Sommer kehrte Immanuel Pherai von seiner Leihe in der Eredivisie zurück nach Dortmund. Das Empfehlungsschreiben von 28 Einsätzen und fünf Scorerpunkten im Trikot von PEC Zwolle reichte nicht, um sich in die erste Mannschaft des BVB zu spielen. Pherai ist fest in der Reserve eingeplant, die in der dritten Liga antritt.

Deshalb sei in Zukunft auch ein weiterer Abschied aus Dortmund denkbar, erklärt der 20-Jährige im Interview mit ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘: „Eine erneute Leihe ist für mich schon vorstellbar. Ich weiß, dass es bereits konkretes Interesse von Klubs aus Deutschlands 1. und 2. Liga an mir gibt.“

Der offensive Mittelfeldspieler, dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft, meint: „Wenn es möglich ist, dort regelmäßig zu spielen und zuvor beim BVB einen Profivertrag zu unterschreiben, wäre das eine gute Option.“ Pherai sei es „vor allem wichtig, dass ich genau weiß, was von mir erwartet wird, um eine Zukunft in Dortmund haben zu können.“

„Beide Seiten müssen überzeugt sein“

Die dritte Liga, in der sich der Niederländer zutraut, „einen Schritt nach vorne“ zukommen, genüge dauerhaft nicht seinen Ansprüchen: „Ich will so hoch wie möglich spielen. Ob ich das langfristig in Dortmund kann, ist die Frage. An mir soll es nicht liegen, aber es müssen beide Seiten davon überzeugt sein.“

„Den Traum“, sein Bundesligadebüt im schwarz-gelben Trikot zu geben, habe Pherai „nicht aufgegeben. Dafür bin ich vor vier Jahren hierher gekommen. Ich glaube auch weiter daran, dass ich das nötige Niveau erreichen kann.“ Gelingt das nicht, stehen die ersten Interessenten bereits parat. Vertreten wird Pherai übrigens von Star-Berater Mino Raiola.