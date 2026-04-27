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Bundesliga

Nächste Option für Jackson

von Julian Jasch - Quelle: Talksport
Nicolas Jackson lacht @Maxppp

Newcastle United beschäftigt sich angeblich mit Nicolas Jackson. ‚Talksport‘ berichtet, dass die Bayern-Leihgabe bei den Magpies auf der Liste potenzieller Sommerzugänge steht. Zuletzt wurde bereits der AC Mailand als Interessent gehandelt.

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Sportvorstand Max Eberl hat am Wochenende bestätigt, dass die Münchner die Kaufoption für den senegalesischen Stürmer nicht ziehen werden. Stand jetzt kehrt der 24-Jährige im Sommer also zum FC Chelsea zurück. Ob er dort eine Zukunft hat, wird wohl auch mit dem neuen Cheftrainer zusammenhängen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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