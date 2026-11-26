Oliver Kahn hat deutliche Kritik an den Verantwortlichen des FC Bayern im Umgang mit Jamal Musiala (23) geübt. „Warum so etwas jetzt in die Öffentlichkeit gekommen ist, da müssen sich die Verantwortlichen mal die Frage stellen“, erklärte der 57-Jährige am Mittwochabend bei einer Podiumsrunde in Magdeburg. Für Kahn steht fest, dass eine solche Debatte „ins Vorstandsbüro gehört und da auch bleiben sollte.“

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Gleichzeitig zeigt sich der ehemalige Bayern-Boss zuversichtlich, dass Musiala auch mit seiner neurologischen Erkrankung zu seiner Topform zurückfinden wird. „So dramatisch sich das alles jetzt auch darstellt, ist das behandelbar und ich glaube, dass Jamal damit leben kann. Und ich glaube auch, dass er wieder in der Lage sein wird, Top-Leistungen abzurufen“, betont Kahn. Auch die Diskussion über einen möglichen Gehaltsverzicht kann der Ex-Welttorhüter nicht nachvollziehen: „Es gibt einen gültigen Vertrag, an dem nichts herumzukritteln gibt. Das ist die Ausgangsposition. Und den Spieler jetzt unter Druck zu setzen und über die Öffentlichkeit sozusagen an seinen Anstand zu appellieren, er solle doch auf Teile seines Gehaltes verzichten, das ist geradezu abstrus in der aktuellen Situation.“