Füllkrug-Spur in die zweite Liga

Statt einer Rückkehr zu Werder Bremen hätte Niclas Füllkrug auch erneut bei Hannover 96 anheuern können. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hatte der Zweitligist im Sommer Kontakt zum DFB-Stürmer (24 Länderspiele). Der 33-Jährige ließ sich stattdessen aber von West Ham United an Werder Bremen verleihen.

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Hannover sucht derweil nach wie vor nach Verstärkung für das Angriffszentrum. Im Raum steht eine Rückkehr des vereinslosen Cedric Teuchert. Erweist sich der 29-Jährige als fit genug, soll er einen Vertrag bei 96 erhalten.