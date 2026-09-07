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2. Bundesliga

Füllkrug-Spur in die zweite Liga

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Niclas Füllkrug freut sich mit Amos Pieper über ein Tor von Werder Bremen @Maxppp

Statt einer Rückkehr zu Werder Bremen hätte Niclas Füllkrug auch erneut bei Hannover 96 anheuern können. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hatte der Zweitligist im Sommer Kontakt zum DFB-Stürmer (24 Länderspiele). Der 33-Jährige ließ sich stattdessen aber von West Ham United an Werder Bremen verleihen.

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Hannover sucht derweil nach wie vor nach Verstärkung für das Angriffszentrum. Im Raum steht eine Rückkehr des vereinslosen Cedric Teuchert. Erweist sich der 29-Jährige als fit genug, soll er einen Vertrag bei 96 erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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