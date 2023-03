Erfolgsgeschichte geht weiter: Streich verlängert in Freiburg

Kulttrainer Christin Streich bleibt dem SC Freiburg erhalten. Der dienstälteste Coach der Bundesliga verlängert seinen Vertrag in der Breisgau. Zur Laufzeit machen die Freiburger wie gewohnt keine Angaben, zuletzt dehnte die Klubikone ihren Kontrakt aber stets um ein weiteres Jahr aus.

Darüber hinaus haben die Freiburger die Verträge mit Streichs Assistenten Patrick Baier, Florian Bruns und Julian Schuster verlängert.

„In dieser inhaltlich wie menschlich sehr besonderen Konstellation weiterarbeiten zu können freut uns total“, sagt Vorstand Jochen Saier, „das Trainerteam um Christian Streich arbeitet Tag für Tag sehr detailverliebt und mit maximalem Einsatz an der Entwicklung unserer Mannschaft. Wir bleiben auf unserem Weg und führen diese sehr vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit auch über die aktuelle Saison hinaus fort.“

Auch der Übungsleiter selbst ist froh über die Fortführung seines Engagements: „Es ist schön, dass wir nach wie vor gerne ins Trainerbüro kommen und einen offenen und ehrlichen Austausch pflegen. Die Konstellation hier ist besonders und es ist mir eine Freude, gemeinsam mit meinen Trainerkollegen bei diesem Verein weiter arbeiten zu können.“

Streich arbeitet seit 1995 beim SCF, startete dort als Jugendtrainer, übernahm dann die U19, ehe er 2007 als Co-Trainer zu den Profis aufrückte. Seit 2011 steht er selbst an der Seitenlinie der ersten Mannschaft und konnte mit dem Sport-Club in der Saison 2015/16 die Meisterschaft in der zweiten Liga gewinnen. Seitdem hat der in Weil am Rhein geborene Coach den Verein kontinuierlich weiterentwickelt und ihn mehrmals ins internationale Geschäft geführt.