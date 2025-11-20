Wechselwunsch: Eintracht im Rennen um Mokio?

Bundesligist Eintracht Frankfurt gehört offenbar zu den Klubs, die ein belgisches Ausnahmetalent aufmerksam verfolgen. Laut Sacha Tavolieri zeigen die Hessen Interesse an Jorthy Mokio von Ajax Amsterdam, der in der laufenden Saison bislang achtmal in der Eredivisie und dreimal in der Champions League zum Einsatz kam.

Dem Transferjournalisten zufolge will der erst 17-Jährige zeitnah den nächsten Karriereschritt gehen. Mokio, im defensiven Mittelfeld sowie als Innen- und Linksverteidiger einsetzbar, steht allerdings bei zahlreichen europäischen Topklubs auf dem Zettel. Tavolieri nennt Manchester United und Newcastle United, auch Real Madrid, dem FC Barcelona, dem FC Chelsea und dem FC Arsenal wurde bereits Interesse nachgesagt.

Die Eintracht, die über die Grenzen hinaus einen ausgezeichneten Ruf für die Entwicklung junger Talente genießt, würde dem Ajax-Juwel aber womöglich das ideale Umfeld samt regelmäßiger Spielzeit bieten. Ob die SGE jedoch bei der Konkurrenz finanziell mithalten könnte? ‚CaughtOffside‘ nannte im September eine Ablöse von 25 bis 30 Millionen Euro als ersten Richtwert.

Auch Ajax kämpft um einen Verbleib des Linksfußes, der im März sogar schon sein A-Länderspieldebüt für die Belgier gefeiert hatte. Der niederländische Rekordmeister versucht, den bis 2027 laufenden Vertrag zu verlängern. Die Chancen, dass die Bemühungen von Erfolg gekrönt sein werden, sind dem Bericht zufolge aber gering.