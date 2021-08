Fast fix: Holtby in die zweite Liga

Lewis Holtby könnte heute ins Training bei Holstein Kiel einsteigen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist ein Wechsel zum Zweitligisten in greifbarer Nähe. Einzig der Medizincheck und die Unterschrift stünden noch aus.

Der 30-Jährige und sein potenzieller neuer Arbeitgeber sollen sich einig sein. Eine Ablöse wird für Holtby nicht fällig, sein Vertrag bei den Blackburn Rovers war Ende Juni ausgelaufen. Kiel braucht dringend Verstärkungen, steht nach drei Spielen mit null Punkten und 0:9 Toren am Tabellenende.

In der vergangenen Spielzeit lief der Routinier 29 Mal in der Championship, Englands zweiter Liga auf. In Deutschland bestritt Holtby exakt 200 Bundesligapartien für Schalke 04, den VfL Bochum, Mainz 05 und den Hamburger SV.