DFB-Team siegt knapp | Schwache Noten für Reserve

Es ging gleich wild los. In der 5. Spielminute senste Jonas Adjetey Kai Havertz als letzten Mann um. Da hätte es durchaus Rot geben können. Den Freistoß vom Sechzehner setzte Florian Wirtz nur an den Außenpfosten. In der Folge dominierte die deutsche Mannschaft in allen Belangen und hielt den Druck auf das Tor von Ghana enorm hoch. Die Gäste kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe und schafften es nicht, sich aus der Dauerbelagerung zu befreien.

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Erst nach 26 Minuten kam Ghana erstmals gefährlich vor das deutsche Tor. Mehr als eine Ecke und eine von Joshua Kimmich geklärte Hereingabe kam dabei aber nicht heraus. Ein sehr schön herausgespielter Treffer von Florian Wirtz (33.) wurde aufgrund einer minimalen Abseitsposition von Nick Woltemade, der dem Liverpool-Profi den Ball im Sechzehner ablegte, zurückgenommen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff blockte ein Verteidiger von Ghana einen Schuss von Angelo Stiller mit dem Arm. Nach VAR-Eingriff zeigte Schiedsrichter Stuart Atwell auf den Punkt, Kai Havertz verwandelte eiskalt (45. + 2). Eine verdiente Führung für Deutschland, die aber aufgrund der zahlreichen Chancen viel zu niedrig ausfiel.

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Fatale Chancenverwertung

Zur zweiten Halbzeit kam unter anderem Deniz Undav ins Spiel, den die Fans in Stuttgart mit Sprechchören im ersten Durchgang vehement forderten. Eine Flanke des ebenfalls eingewechselten Lennart Karl brachte Woltemade (53.) nur an die Latte. Ansonsten zeichnete sich ein ähnliches Bild wie in den ersten 45 Minuten ab: Deutschland blieb dominant, Ghana versuchte, über Konter zum Erfolg zu kommen.

Nach weiteren Wechseln von Nagelsmann verlor Deutschland völlig die Struktur. Das machte sich bemerkbar, als Josha Vagnoman überlaufen wurde und Ghana zum 1:1-Ausgleichstreffer durch Abdul Fatawu (70.) kam. Die eingewechselten Profis um Undav, Goretzka und Co. hatten fast durch die Bank Probleme, im Spiel anzukommen. Lediglich Karl trumpfte auf und sorgte mit tollen Dribblings immer wieder für Torgefahr. Undav erlöste die Fans im Stadion aber mit einem Last-Minute-Treffer in der 88. Minute nach Vorarbeit von Goretzka und Sané dann doch noch.

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Am Ende blieb dem DFB-Team aber nur ein knapper Sieg gegen schwache Ghanaer. Die mangelnde Chancenverwertung entpuppte sich fast als fatal. Und so werden die Nationalspieler morgen mit gemischten Gefühlen zurück zu ihren Vereinen reisen. Die Zeit bis zum nächsten Testspiel gegen Finnland (31. Mai) wird für Nagelsmann jedenfalls keine leichte.

Torfolge

1:0 Kai Havertz (45. + 2): Havertz tritt zur Ausführung eines Handelfmeters an. Mit Tippelschritten und Verzögerung schickt er Benjamin Asare in die falsche Ecke und schiebt flach ein.

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1:1 Abdul Fatawu (70.): Vagnoman bekommt seine Seite nicht verteidigt und wird überlaufen. Köhn spielt von links scharf in den Strafraum. Dort taucht Fatawu völlig frei auf, der Offensivspieler von Leicester City schießt unhaltbar für Nübel ins lange Eck.

2:1 Deniz Undav (88.): Goretzka chippt einen Ball in den Strafraum von Ghana. Dort köpft Sané die Kugel zu Undav. Der Stuttgarter wird wenige Meter vor dem Tor stark bedrängt, setzt sich aber durch und trifft.

Die Noten

Eingewechselt:

46‘ Antonio Rüdiger (3) für Jonathan Tah

46‘ Lennart Karl (2) für Kai Havertz

46‘ Deniz Undav (3) für Serge Gnabry

61‘ Leon Goretzka (4) für Pascal Groß

61‘ David Raum (4) für Nathaniel Brown

61‘ Chris Führich (4) für Florian Wirtz

61‘ Josha Vagnoman (5) für Angelo Stiller

78‘ Leroy Sané (-) für Nick Woltemade