Zwei Spuren: Vieira zur Bundesliga-Konkurrenz?

Die Verhandlungen mit dem FC Arsenal hat der Hamburger SV mittlerweile aufgenommen, um über den Transfer von Fábio Vieira (25) zu sprechen. Die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro ist den Rothosen nämlich deutlich zu hoch, mehr als elf Millionen Euro sind laut der ‚Sport Bild‘ nicht zu bewerkstelligen.

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Bislang sollen die Gunners aber noch keinen niedrigeren Preis kommuniziert haben. Stattdessen hoffen die Engländer darauf, dass ein anderer Interessent mehr Ablöse bezahlt als der HSV. Schlägt unter Umständen vielleicht sogar ein Bundesliga-Kontrahent zu?

Weil bislang nicht abzusehen ist, dass Arsenal und der HSV auf einen Nenner kommen, schaut sich die Spielerseite nach Alternativen um. Wie das Sportmagazin ausführt, wurde Vieira unter anderem bei Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart angeboten. Dort könnte der Portugiese mehr verdienen und im Europapokal spielen, grundsätzlich soll er in Hamburg aber glücklich sein.

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Besteht Bedarf?

Darüber hinaus wird offengelassen, ob Bayer respektive Stuttgart überhaupt Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden. In Leverkusen könnte der Linksfuß theoretisch auf Malik Tillman (23) folgen, der nach einem Jahr schon wieder das Weite suchen möchte. Auf der anderen Seite will der VfB den Kader für die Champions League wohl auch in der Breite verstärken.