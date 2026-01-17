Noch im Winter: Sechs heiße Gerüchte aus der Bundesliga

Kauã Prates (17), Cruzeiro

Mit dem Linksverteidiger ist sich Borussia Dortmund bereits einig. Ein erstes Angebot in Höhe von rund zehn Millionen Euro lehnte der Klub aus Belo Horizonte noch ab, ein Deal soll dennoch bevorstehen. Für rund zwölf Millionen Euro könnte das Juwel letztlich über die Ladentheke wandern. Beim BVB soll Prates dem Schweden Daniel Svensson (23) Konkurrenz machen.

Almugera Kabar (19), Borussia Dortmund

Endgültig kein Platz mehr wäre dann für Almugera Kabar, der den BVB aber ohnehin noch im Winter verlassen will. Der Hamburger SV ist interessiert, mit dem Linksverteidiger sind nur noch Details zu klären. Von den Ablöseforderungen der Dortmunder sind die Rothosen allerdings noch ein ganzes Stück entfernt. Das hat den VfL Wolfsburg auf den Plan gerufen, der den Hanseaten einen Deal noch streitig machen will.

Kento Shiogai (20), NEC Nijmegen

Ebenfalls kurz bevor steht der Transfer von Kento Shiogai zum VfL Wolfsburg. Der Werksklub zieht die verankerte Ausstiegsklausel und überweist knapp unter zehn Millionen Euro in die Niederlande. Beim Stürmer selbst geht es nur noch um Formalitäten. Der Medizincheck soll nach dem heutigen Spiel (21 Uhr) von Nijmegen gegen NAC Breda erfolgen.

Givairo Read (19), Feyenoord Rotterdam

Noch nicht ganz so weit ist der FC Bayern München bei Givairo Read. Ohnehin ist bei dem Rechtsverteidiger eigentlich erst ein Wechsel im kommenden Sommer vorgesehen. Sollte ein englischer Verein jedoch noch im Winter einen Vorstoß bei Read unternehmen, wird der Rekordmeister informiert. Gut möglich, dass die Münchner den Niederländer dann noch im Januar an die Säbener Straße locken.

Charlie Cresswell (23), FC Toulouse

Der Innenverteidiger ist begehrt in der Bundesliga. Insbesondere der VfL Wolfsburg buhlt intensiv um den Engländer, die Verhandlungen laufen bereits. Doch auch der BVB hat Cresswell noch nicht abgeschrieben und erwägt einen Vorstoß.

Patrick Zabi (19), Stade Reims

Der dynamische Mittelfeldspieler sorgt in der französischen zweiten Liga für Aufsehen und hat mehrere namhafte Interessenten auf den Plan gerufen. Nach FT-Informationen beschäftigt sich auch Borussia Mönchengladbach mit Zabi. Insbesondere der Paris FC macht den Fohlen aber Konkurrenz, dazu sind auch der FC Brentford, der FC Fulham, Crystal Palace sowie ein italienischer Klub an dem Ivorer interessiert.