Schalkes Erlöser | Duell der Unbesiegbaren

In der heutigen Presseschau bei FT geht es um Schalke 04, den FC Bayern und Borussia Dortmund. Bei allen drei Klubs könnte es gerade nicht viel besser laufen.

von Lukas Hörster
Miron Muslic und Vincent Kompany @Maxppp
„Der Mann, auf den Schalke gewartet hat“

Schalke 04 thront zumindest vorübergehend auf Platz eins der zweiten Liga. Am Freitagabend gewann Königsblau mit 3:0 beim direkten Konkurrenten Hannover 96 – und klar, nach sieben siegen aus neun Spielen darf leise von der Bundesliga-Rückkehr geträumt werden.

Hannover 0 Schalke 04 3 3', 14' M. Sylla 85' C. Gomis

„Auch wenn es keiner sagen will: Schalke ist ein Aufstiegskandidat“, titelt etwa die vereinsnahe ‚WAZ‘, die aber auch darauf verweist, dass sonst so emotionale Umfeld gerade überhaupt nicht abgehoben daherkommt. Vater des Erfolgs, da gibt es in Gelsenkirchen aktuell keine zwei Meinungen, ist Trainer Miron Muslic. Die ‚WAZ‘ urteilt: „ Muslic hat vom ersten Trainingstag an den richtigen Ton getroffen und sowohl die Mannschaft als auch den Staff und die Fans auf seine Seite gezogen, den Klub nach zwei ganz schwierigen Jahren aufgeweckt. Er ist der Mann, auf den Schalke gewartet hat.“

Spanien blickt auf den Klassiker

Um 18:30 Uhr treffen der FC Bayern und Borussia Dortmund zum Spitzenspiel der Bundesliga aufeinander. Das weckt auch in Spanien Interesse – die ‚Marca‘ hat dabei eine interessante Feststellung gemacht. Das Madrider Fachblatt titelt: „Der Klassiker der Unbesiegbaren.“ Hintergrund: Bayern und Dortmund sind die beiden Teams, die in Europas Topligen am längsten ungeschlagen sind. Läuft es also auf ein Unentschieden hinaus?

