Bald offiziell: Hoffenheim tütet ersten Sommerdeal ein
Die TSG Hoffenheim hat den ersten Sommertransfer festgezurrt. Zeitnah soll der Deal offiziell verkündet werden.
Das Schweizer Sturm-Juwel Alessandro Vogt wechselt zur TSG Hoffenheim. Laut Transferjournalist Rudy Galetti werden die Kraichgauer den Transfer in den kommenden Wochen offiziell bekanntgeben.
Dann fließen festgeschriebene 2,7 Millionen Euro an den FC St. Gallen, bei dem Vogt seit Saisonbeginn für Furore sorgt. Zwölf Treffer in 25 Partien steuerte der 1,88 Meter große Rechtsfuß bei, präsentiert sich darüber hinaus spielstark und mannschaftsdienlich.
In Hoffenheim wird Vogt der erste Sommerneuzugang sein. Weil zur kommenden Spielzeit der internationale Wettbewerb winkt, benötigt der aktuelle Tabellendritte deutlich mehr Kadertiefe.
