Vorteil Bayern? DFB schaltet sich bei El Mala ein

Beim 1. FC Köln macht Saïd El Mala in dieser Saison mächtig auf sich aufmerksam. In 15 Spielen erzielte der Linksaußen sechs Tore und bereitete drei weitere vor. Folgerichtig belegt er im FT-Ranking Rang zwei unter den Flügelspielern und sichert sich einen Platz in der FT-Topelf der Hinrunde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Leistungen rufen logischerweise zahlreiche Interessenten auf den Plan. Unter anderem der FC Chelsea, der FC Barcelona, Manchester City und Paris St. Germain beobachten den 19-jährigen Shootingstar. Geht es nach dem DFB, erhält jedoch ein deutscher Klub den Zuschlag.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Verband El Mala während seines Aufenthalts bei der Nationalmannschaft einen klaren Wunsch mitgegeben. Demzufolge würde man es dort begrüßen, wenn er seine nächsten Karriereschritte in Deutschland geht. „Stammspieler beim FC, dann Wechsel innerhalb der Bundesliga – so wurde es ihm mit auf den Weg gegeben“, schreibt das Boulevardblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Plant keinen Sommer-Abflug

Als Abnehmer innerhalb der Bundesliga kommt angesichts des Preisschilds von 60 Millionen Euro nur der FC Bayern in Frage. El Mala selbst scheint jedoch zu einem Wechsel in die Premier League zu tendieren, Manchester United und Tottenham Hotspur sollen bereits konkrete Anfragen eingereicht haben.

Eine Luftveränderung im Sommer kommt für den gebürtigen Krefelder aber wohl noch zu früh. „Ein Wechsel ist für Saïd im Moment kein Thema“, gab Berater Martin Camona kürzlich zu verstehen. Erst wenn er beim FC unangefochtener Stammspieler ist, soll El Mala über einen Transfer nachdenken, berichtet die ‚Bild‘ weiter.