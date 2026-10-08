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2. Bundesliga

Bittere Nachricht für Klose

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Miroslav Klose grüßt in die Menge @Maxppp

Der hervorragende Saisonstart des 1. FC Nürnberg wurde durch die Verletzung von Finn Ole Becker getrübt. Laut ‚Bild‘ muss Cheftrainer Miroslav Klose womöglich die gesamte Hinrunde auf den 26-jährigen Mittelfeldspieler verzichten. Der Leistungsträger wurde kürzlich am Meniskus operiert und erholt sich aktuell davon.

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In den ersten sechs Saisonspielen stand Becker stets in der Startformation. Zum Erfolg der Franken steuerte er drei Assists bei. In Nürnberg geht man davon aus, dass Becker erst zur Rückrunde auf den Rasen zurückkehrt. Der Rechtsfuß soll nach dem Eingriff mit Vorsicht aufgebaut werden, um einen Rückfall in der zweiten Saisonhälfte zu vermeiden. In den Partien vor der Länderspielpause spielte Becker bereits mit Schmerzen, die OP war dann unausweichlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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