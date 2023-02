Sousa übernimmt Salernitana

Paulo Sousa ist zurück in der Serie A. Der 52-jährige Portugiese übernimmt den abstiegsbedrohten Erstligisten US Salernitana. Das teilte der Tabellen-16. am späten Mittwochabend offiziell mit. Sousa folgt auf Davide Nicola, der nach einer ersten Entlassung Mitte Januar zunächst noch einmal begnadigt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zum vergangenen Sommer coachte Sousa in Brasilien den Traditionsklub Flamengo Rio de Janeiro. In Italien stand er einst zwischen 2015 und 2017 beim AC Florenz an der Seitenlinie. Als Aktiver war der ehemalige Mittelfeldspieler von 1996 bis 1998 in 40 Partien für Borussia Dortmund aufgelaufen.

Lese-Tipp

Milan holt Sportiello