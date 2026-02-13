Barça geht baden | Rassismus-Eklat bei United

Rot-Weißer Sturmlauf

Das hat gesessen: Mit einem deutlichen 0:4 musste sich der FC Barcelona am gestrigen Donnerstagabend im Hinspiel des Copa del Rey-Halbfinals bei Atlético Madrid geschlagen geben. „Wenn am 3. März im Spotify Camp Nou kein Wunder geschieht, können die Fans von Atlético schon einmal nach Tickets für das Finale suchen“, konstatiert die ‚Mundo Deportivo‘ und zeigt sich begeistert vom „rot-weißen Sturmlauf“ der Colchoneros, die alle vier Treffer bereits vor dem Pausenpfiff erzielten. „Die Mannschaft von Simeone, die sich bewusst war, dass ihre große Chance auf einen Titelgewinn im K.o.-Turnier liegt, ging von der ersten Minute an aggressiv gegen Barça vor, das sich zu Beginn des Karnevals entschlossen hatte, sich als Aschenputtel zu verkleiden“, so die Sportzeitung.

Die ‚as‘ titelt: „Was für ein Sieg“ und spricht von einem „historischen Abend“ mit einem „unvergesslichen Atlético, das ein perfektes Spiel ablieferte“. Auch die ‚Marca‘ geizt nicht mit Lob für den Hauptstadtklub: „Simeones Team vernichtet ein unerkennbares Barcelona in einer grandiosen ersten Halbzeit. Elf besessene Typen stürzten sich auf Barcelona und sorgten für einen erstaunlichen ersten Durchgang, in dem vier Tore fielen, und es hätten noch einige mehr sein können.“

Bürgermeister schießt gegen United-Bosse

Die Vereinsführung und die Presseabteilung von Manchester United sind seit Mittwoch händeringend darum bemüht, die rassistischen Aussagen von Mit-Eigentümer und Milliardär Jim Ratcliffe wieder einzufangen. Doch das Interview schlägt weiter Wellen und ruft nun auch den Bürgermeister der nordenglischen Großstadt auf den Plan. „Ratcliffe ist dafür bekannt, dass er sich mit seinen Äußerungen zu Angelegenheiten bei United oft in die Nesseln setzt, aber seine jüngsten Äußerungen lösen landesweit Empörung aus“, wertet die ‚Sun‘. Der 73-Jährige sagte gegenüber ‚Sky Sports‘: „Man kann keine Wirtschaft haben, in der neun Millionen Menschen Sozialleistungen beziehen und eine große Zahl von Einwanderern ins Land kommt. Das kostet zu viel Geld. Großbritannien wurde von Einwanderern kolonialisiert.”

Laut Medienberichten zeigen sich viele Spieler von United bestürzt über die Aussagen. Der Klub hat 17 ausländische Spieler im Kader der ersten Mannschaft, auch eigene Talente wie Kobbie Mainoo und Ayden Heaven haben beispielsweise ghanaische Wurzeln. Der Verein sah sich veranlasst, eine Erklärung zu veröffentlichen, in der er den Fans versichert, dass er sich weiterhin für ethnische Minderheiten engagiert. In der Erklärung wurde Ratcliffe nicht erwähnt und es wurde auch nicht auf seine am Mittwoch ausgestrahlten Kommentare Bezug genommen. Nun nahm sich auch Manchesters Bürgermeister, Andy Burnham, den Milliardär zur Brust und äußerte zudem Kritik an den Mehrheitseigentümern von United, der Familie Glazer, die seit der Übernahme von United 2005 nichts in den Verein investiert haben: „Wenn Kritik angebracht ist, sollte sie sich an diejenigen richten, die wenig zu unserem Leben hier beigetragen haben und stattdessen jahrelang eine unserer stolzesten Institutionen ausgebeutet haben.“