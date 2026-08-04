BVB-Abgang fast fix: Der Preis für Couto

Borussia Dortmund hat in Como 1907 einen Abnehmer für Yan Couto (24) gefunden. Fabrizio Romano berichtet, dass beide Klubs die finale Einigung über ein zwei Millionen Euro teures Leihgeschäft getroffen haben. Nur noch letzte Details seien zu klären.

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Der BVB verleiht Couto für eine Saison an den Comer See, für den Anschluss besteht Romano zufolge eine Kaufoption von 20 Millionen Euro. Der Vertrag des rechten Schienenspielers in Dortmund läuft noch bis 2030.