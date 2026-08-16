Freiburg-Talent nach Hannover?

Karl Steinmann könnte seine Karriere in der zweiten Liga fortsetzen. Laut ‚Sky‘ arbeitet Hannover 96 an einer Leihe des 20-jährigen Rechtsverteidigers. Mit dem SC Freiburg befinden sich die Niedersachsen dem Bericht zufolge bereits in Verhandlungen.

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Steinmann gehört in Freiburg mittlerweile zum Profikader, nachdem er die vergangenen beiden Jahre in der zweiten Mannschaft verbrachte. Laut ‚Sky‘ trauen die SCF-Verantwortlichen ihm mittelfristig einen Stammplatz in der Bundesliga zu. Eine Zweitliga-Leihe könnte auf dem Weg dahin helfen.