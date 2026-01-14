Menü Suche
Vier Bundesliga-Optionen für Bayerns Ibrahimovic

Beim 1. FC Heidenheim ist Arijon Ibrahimovic gesetzter Leistungsträger. Im Sommer könnte dann ein Wechsel innerhalb der Bundesliga erfolgen. Doch nicht nur dort ist der 20-Jährige begehrt.

von Dominik Sandler - Quelle: transfermarkt.de
1 min.
Arijon Ibrahimovic zieht ab @Maxppp

Flügelspieler Arijon Ibrahimovic will endlich ankommen. Nachdem der gebürtige Nürnberger erst an Frosinone und anschließend an Lazio Rom verliehen worden war, fühlt er sich bei seiner dritten Leihstation in Heidenheim so richtig wohl. Wohl auch deshalb kann er sich einen Verbleib an der Brenz auch über den Sommer hinaus vorstellen.

Ob es so kommt, wird auch der FC Bayern entscheiden. Beim deutschen Rekordmeister steht Ibrahimovic noch bis 2027 unter Vertrag. Beim 1. FCH wartet der Rechtsfuß zwar noch auf seinen ersten Treffer, weiß bei seinen Einsätzen aber durchaus zu gefallen.

A. Ibrahimović Mittelfeldspieler - 20 Jahre Logo 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim Deutschland Deutschland #22 Arijon Ibrahimović
Tore 0
Gespielte Spiele 20
Gehalt/Monat 94 K€

Ibrahimovic will sesshaft werden

An Verehrern mangelt es jedenfalls nicht. Laut ‚transfermarkt.de‘ sind insgesamt vier Bundesliga-Klubs am U21-Nationalspieler interessiert. Zudem haben im AC Florenz und Cagliari aus Italien sowie dem FC Villarreal aus Spanien drei weitere Klubs konkretes Interesse an einer Verpflichtung.

„Ich würde schon gerne einen festen Verein haben“, hatte Ibrahimovic vor Weihnachten gegenüber der ‚Abendzeitung‘ zu Protokoll gegeben. Gut möglich, dass der Angreifer des FC Bayern auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt. Für einen Heidenheimer Zuschlag wäre der Klassenerhalt unabdingbar.

