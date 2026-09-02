Bayer kassiert saftige Puerta-Millionen

Gustavo Puerta (23) spielt künftig an der Seite von Stefan Ortega (33). Der kolumbianische Mittelfeldspieler wechselt von Racing Santander zu Olympiakos Piräus. Die Griechen ziehen die Ausstiegsklausel des elffachen Nationalspielers in Höhe von rund 16 Millionen Euro und binden den Ex-Bundesliga-Profi bis 2030.

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🔴⚪️💥 Welcome to Olympiacos 𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚!



¡Bienvenido al Olympiacos, 𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚! 💥⚪️🔴 pic.twitter.com/7m8hM5GSc1 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Von dem Transfer profitiert auch Bayer Leverkusen. Der Bundesligist sicherte sich beim 3,5 Millionen Euro teuren Verkauf nach Spanien im Sommer 2025 eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent. Gut acht Millionen Euro fließen somit auf das Konto der Rheinländer.