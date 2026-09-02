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Bayer kassiert saftige Puerta-Millionen

von Fabian Ley
1 min.
Gustavo Puerta (r.) im Testspiel gegen Kroatien @Maxppp

Gustavo Puerta (23) spielt künftig an der Seite von Stefan Ortega (33). Der kolumbianische Mittelfeldspieler wechselt von Racing Santander zu Olympiakos Piräus. Die Griechen ziehen die Ausstiegsklausel des elffachen Nationalspielers in Höhe von rund 16 Millionen Euro und binden den Ex-Bundesliga-Profi bis 2030.

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Von dem Transfer profitiert auch Bayer Leverkusen. Der Bundesligist sicherte sich beim 3,5 Millionen Euro teuren Verkauf nach Spanien im Sommer 2025 eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent. Gut acht Millionen Euro fließen somit auf das Konto der Rheinländer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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