Ex-Bayer Sanches verrät Transfer-Plan

Bei Renato Sanches ist noch lange nicht Schluss. Im Gespräch mit ‚A Bola‘ äußert sich der vertragslose Mittelfeldspieler zu seiner Zukunft: „Im Januar möchte ich wieder auf den Platz zurückkehren, und genau das werde ich auch tun. Ich möchte in guter Verfassung zurückkommen, einen Verein bestmöglich vertreten und mit größter Leidenschaft wieder das tun, was ich am meisten liebe.“ Seit September ist der ehemalige Profi des FC Bayern und von Paris St. Germain ohne Vertrag.

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Sanches war in den vergangenen Monaten immer wieder mit Vereinen in Verbindung gebracht worden, darunter auch Union Berlin. Ein Engagement realisierte sich bis jetzt aber noch nicht. „Ich habe schwierige Zeiten durchgemacht und einige Verletzungen erlitten. Jeder durchlebt mal weniger gute Phasen. Im Fußball gibt es Spieler, die sich Verletzungen zuziehen, und manche haben letztendlich mehr körperliche Probleme als andere“, erklärt der 29-Jährige seine Situation.