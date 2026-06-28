Wechsel stockt: Bayern-Ultimatum an Nübel

Der Abgang von Alexander Nübel ist beim FC Bayern München beschlossene Sache. Mit Besiktas hat sich in den vergangenen Tagen ein Ausweg aus der misslichen Lage des WM-Fahrers abgezeichnet, allerdings droht ein möglicher Deal am fehlenden Geld zu scheitern. Gleichzeitig drängt der Rekordmeister auf eine schnelle Lösung.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, hat es am Freitag neue Gespräche zwischen Besiktas-Sportdirektor Eduard Graf, Nübel und dessen Berater Stefan Backs gegeben. Dabei wurde Nübel die Rolle als zukünftige Nummer eins des Süper Lig-Klubs garantiert. Das angebotene Salär von fünf Millionen Euro netto inklusive Bonuszahlungen liegt jedoch deutlich unter den zwölf Millionen Euro brutto inklusive Boni, die Nübel beim FC Bayern bis zu seinem Vertragsende 2029 erhalten würde.

Bayern fordert deutlich mehr

Auch der FC Bayern verspricht sich finanziell weit mehr als die „etwa fünf Millionen Euro fixe Ablöse plus weitere fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen“, die der Istanbuler Klub offeriert. Laut ‚Sky‘ erhoffen sich die Münchner bis zu 20 Millionen Euro für den Keeper. Das sei Besiktas jedoch deutlich zu viel.

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Bis Anfang der kommenden Woche möchte sich Besiktas noch mit der Causa Nübel befassen. Sollte ein Transfer nicht klappen, wollen sich die Schwarzen Adler umorientieren, da sie bereits am 23. Juli in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen den FC Midtjylland antreten müssen.

Update (11:20 Uhr): Laut ‚Sabah‘ hat Besiktas Aaron Ramsdale (28/bis 2028 beim FC Southampton) und Illan Meslier (26/Leeds United), dessen Vertrag ausläuft, als mögliche Nübel-Alternativen im Visier.

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Eberl setzt Nübel ein Ultimatum

Weitere Klubs stehen ebenfalls mit Nübel in Kontakt, darunter dem Vernehmen nach Manchester City, Juventus Turin und Benfica Lissabon. Der FCB drängt auf eine schnelle Entscheidung.

Laut ‚Sky‘ wurde Nübels Agentur bereits vor zwei bis drei Wochen von Sportvorstand Max Eberl darüber informiert, dass Nübel nicht zum offiziellen Trainingsstart am 20. Juli bei den Bayern an der Säbener Straße erscheinen solle. Bis dahin soll der 29-Jährige einen neuen Verein finden.