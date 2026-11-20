Alexander Blessin lässt im Abstiegskampf nichts unversucht und nimmt einen dauerhaften Tausch im Tor vor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befördert der Trainer von Borussia Mönchengladbach vor der Partie gegen Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) Daniel Batz (35) zum neuen Stammkeeper. Der zuletzt mit einer Zerrung ausgefallene Moritz Nicolas (29) wird zur Nummer zwei degradiert. Beide Torhüter wurden über die Entscheidung informiert.

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Batz hatte in seinen drei Pflichtspielen als Nicolas-Vertreter gute Leistungen abgeliefert, spielte zweimal zu Null. Nicolas dagegen lief vor seiner Verletzung der guten Form aus der Vorsaison hinterher. Fraglich ist laut der Boulevardzeitung, ob der Fanliebling eine dauerhafte Degradierung akzeptiert oder einen Wechsel anstrebt. Der bis 2029 befristete Vertrag des gebürtigen Gladbeckers soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro beinhalten.