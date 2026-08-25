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XXL-Ablöse: United verstärkt sich mit Baleba

Manchester United holt im zweiten Anlauf Wunschspieler Carlos Baleba an Bord. Für den Mittelfeldakteur greift der englische Rekordmeister tief in die Tasche.

von Lukas Weinstock - Quelle: manutd.com
1 min.
Carlos Baleba ärgert sich @Maxppp

Im vergangenen Sommer bemühte sich Manchester United bereits um Carlos Baleba. Aufgrund der hohen Forderungen von Brighton & Hove Albion kam der Transfer jedoch nicht zustande. Mit einem Jahr Verspätung ist der Deal nun perfekt.

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Die Red Devils verkünden die Verpflichtung des 22-Jährigen offiziell. Beim englischen Rekordmeister unterzeichnet Baleba einen bis 2031 datierten Kontrakt samt Option auf eine weitere Saison.

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, zu meinem Traumverein zu wechseln. Im Old Trafford zu spielen, ist immer etwas Besonderes, doch dies als Spieler von Manchester United tun zu dürfen, ist eine große Ehre. Ich freue mich sehr darauf, mit Michael Carrick zusammenzuarbeiten. Seine Erfahrung und sein Spielverständnis machen ihn zum perfekten Trainer, der mir helfen kann, das höchste Niveau zu erreichen“, freut sich Baleba.

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Den defensiven Mittelfeldspieler lässt sich United einiges kosten. Medienberichten zufolge fließt für Baleba eine Sockelablöse von 76 Millionen Euro. Zuzüglich Boni kann das Gesamtpaket auf 82 Millionen Euro anwachsen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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