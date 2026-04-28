Köln: Wagner-Zukunft besiegelt?

René Wagner darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung als Trainer des 1. FC Köln machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wollen die Domstädter den derzeitigen Interimscoach im Falle des Klassenerhalts auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie haben. Bislang gilt die Zukunft des 37-Jährigen noch als unklar.

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Wagner hatte den FC Ende März von Lukas Kwasniok übernommen. Seither kommt er in vier Bundesligaspielen auf fünf eroberte Punkte mit dem Aufsteiger. Trotz der 1:2-Niederlage im Heimderby gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag sind die Geißböcke dem Bundesliga-Klassenverbleib einen Schritt nähergekommen. Mit 31 Zählern auf der Habenseite rangieren die Kölner derzeit auf dem 14. Tabellenrang, fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Im Falle eines Auswärtssieges bei Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) könnte der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht werden, sofern die Konkurrenz patzt.