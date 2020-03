SVW: Lob für Baumanns Krisenmanagement

Frank Baumann (44) erhält inmitten von Werder Bremens sportlicher Krise Rückendeckung von seinem Chef Marco Bode (50). Der Aufsichtsratsvorsitzende bewertet das Krisenmanagement des Sportdirektors gegenüber dem ‚kicker‘ „insgesamt positiv. Natürlich gibt es in der Liga verschiedene Charaktere, die den Posten dementsprechend unterschiedlich interpretieren. Aber mir ist Frank mit seiner unaufgeregten, seriösen Art deutlich lieber.“

Baumann muss die Grün-Weißen derzeit durch die schwerste Phase der Vereinsgeschichte manövrieren. In der ausgesetzten Spielzeit liegt Werder mit mageren 18 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und befindet sich in akuten Abstiegsnöten. Unbeirrt hält der Sportdirektor an seinem angeschlagenen Trainer Florian Kohfeldt (37) fest.