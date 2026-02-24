Köln: Neue Rolle für van den Berg

In den kommenden Wochen wird Rav van den Berg beim 1. FC Köln gefordert sein. Nach der Partie der Geißböcke gegen die TSG Hoffenheim (2:2) äußerte sich Lukas Kwasniok zum Königstransfer, der im Sommer für acht Millionen Euro vom FC Middlesbrough verpflichtet wurde: „Er hat die Leistung aus dem Training bestätigt, war ein Fels in der Brandung und hat sehr souverän agiert.“ Der Cheftrainer fügte hinzu: „Das war ein guter Beginn, um in den nächsten Spielen ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein zu können.“

Zuletzt baute Kwasniok auf andere Profis, van den Berg musste sich mit einem Platz auf der Ersatzbank anfreunden. Gute Leistungen in den Übungseinheiten und Unpässlichkeiten seiner Kollegen spülten den 21-jährigen Niederländer aber gegen Hoffenheim in die Startelf. Nach der Trennung von Standardtrainer Hannes Dold soll es beim FC auch nach ruhenden Bällen wieder besser laufen. Hier sieht Kwasniok van den Berg ebenfalls als wichtigen Fixpunkt: „Wir haben viel an Standards gearbeitet und er war auch da ein Dominator und das hat er unter Beweis gestellt.“