Im Schaufenster: BVB diskutiert über El Mala

Wenn am heutigen Samstag (18:30 Uhr) Borussia Dortmund ins Rhein Energie-Stadion kommt, werden nicht nur die Fans des 1. FC Köln Said El Mala genau im Blick haben. Der 19-Jährige hat von Lukas Kwasniok mehr oder weniger eine Startelfgarantie bekommen, was auch die Bosse des BVB freuen dürfte. So können die Schwarz-Gelben den Linksaußen ganz genau beobachten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Interesse des BVB ist längst bekannt, laut der ‚Bild‘ nimmt Dortmund El Mala für den kommenden Sommer „ins Transfer-Visier“ und diskutiert über einen Transfer. Passend dazu schwärmte Niko Kovac auf der Pressekonferenz in höchsten Tönen vom Shooting-Star: „Sollte er spielen, werden wir darauf aufpassen müssen, weil das sind schon Fähigkeiten, die es in der Bundesliga nicht ganz so oft gibt.“

Selbstredend ist Dortmund im Werben um den deutschen Nationalspieler nicht allein. Zahlreiche Topklubs, darunter der FC Bayern, haben ihr Interesse hinterlegt. Mindestens 50 Millionen Euro würden fällig werden. Das Boulevardblatt rechnet vor, dass sich Schwarz-Gelb El Mala nur leisten kann, wenn ein Spieler aus dem oberen Regal gewinnbringend verkauft werde. Heute Abend kann El Mala zeigen, ob er die BVB-Verantwortlichen von einem solchen Schritt überzeugen kann.