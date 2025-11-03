Bayern-Interesse: So reagiert Read

Der FC Bayern streckt die Fühler nach Givairo Read aus. Als perspektivische Lösung für die Rechtsverteidiger-Position könnte der Niederländer von Feyenoord Rotterdam eine Option sein, obwohl man dort bei den Bayern zumindest quantitativ momentan gut besetzt ist.

Der 19-Jährige, der sich bereits auf dem Sprung in die A-Nationalmannschaft befindet, hat sich nun zum kolportierten Interesse der Bayern geäußert. „Meine Teamkollegen machen Witze über Bayern München, sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist. Aber es lenkt mich nicht ab. Ich fühle mich bei Feyenoord sehr wohl und konzentriere mich ausschließlich auf meine Weiterentwicklung hier“, so Read auf einer Pressekonferenz auf Nachfrage eines Journalisten.

Sonderlich konkret scheint das Werben des deutschen Rekordmeisters also noch nicht zu sein. Das könnte sich allerdings in den kommenden Monaten ändern, sollte man in München zu dem Entschluss kommen, der Position hinten rechts schon zur nächsten Saison einen neuen Anstrich zu verpassen. Fakt ist aber: Weil Read noch bis 2029 an Feyenoord gebunden ist, wäre er alles andere als ein Schnäppchen.