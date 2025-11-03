Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayern-Interesse: So reagiert Read

In der vergangenen Woche machten Gerüchte um das Interesse des FC Bayern an Givairo Read die Runde. Der talentierte Rechtsverteidiger von Feyenoord Rotterdam hat nun Stellung bezogen.

von Tobias Feldhoff
1 min.
Givairo Read nimmt Tempo auf @Maxppp

Der FC Bayern streckt die Fühler nach Givairo Read aus. Als perspektivische Lösung für die Rechtsverteidiger-Position könnte der Niederländer von Feyenoord Rotterdam eine Option sein, obwohl man dort bei den Bayern zumindest quantitativ momentan gut besetzt ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 19-Jährige, der sich bereits auf dem Sprung in die A-Nationalmannschaft befindet, hat sich nun zum kolportierten Interesse der Bayern geäußert. „Meine Teamkollegen machen Witze über Bayern München, sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist. Aber es lenkt mich nicht ab. Ich fühle mich bei Feyenoord sehr wohl und konzentriere mich ausschließlich auf meine Weiterentwicklung hier“, so Read auf einer Pressekonferenz auf Nachfrage eines Journalisten.

Sonderlich konkret scheint das Werben des deutschen Rekordmeisters also noch nicht zu sein. Das könnte sich allerdings in den kommenden Monaten ändern, sollte man in München zu dem Entschluss kommen, der Position hinten rechts schon zur nächsten Saison einen neuen Anstrich zu verpassen. Fakt ist aber: Weil Read noch bis 2029 an Feyenoord gebunden ist, wäre er alles andere als ein Schnäppchen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
FC Bayern
Feyenoord
Givairo Read

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
FC Bayern Logo FC Bayern München
Feyenoord Logo Feyenoord Rotterdam
Givairo Read Givairo Read
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert