Drei spannende Winter-Gerüchte aus der Bundesliga

Guirassy-Klausel gültig

Schon seit einer Weile kursieren Gerüchte, wonach sich Serhou Guirassy eine Luftveränderung vorstellen kann. Bislang war man aber davon ausgegangen, dass Borussia Dortmund am längeren Hebel sitzt. Doch daran lässt nun ein Bericht von CaughtOffside Zweifel aufkommen. Demnach besitzt Guirassys Ausstiegsklausel anders als angenommen schon in diesem Winter Gültigkeit. Für durchaus preiswerte 50 Millionen Euro soll der Mittelstürmer zu haben sein.

Dadurch seien derzeit drei Vereine besonders aufmerksam. Paris St. Germain, Manchester United und der FC Arsenal liebäugeln dem Bericht zufolge mit einem Vorstoß beim 29-Jährigen. Dessen Berater soll Guirassy zuletzt außerdem bei Klubs aus Saudi-Arabien ins Gespräch gebracht haben.

Übrigens: Dortmund bemüht sich auch um einen neuen Stürmer im Winter. Kevin Filling (16) käme zwar nicht als direkter Guirassy-Ersatz, soll aber der Neuner der Zukunft werden. Sportdirektor Sebastian Kehl bemüht sich um den Zuschlag.

Sikan zum HSV?

Auch der HSV bewegt sich gerade auf dem Stürmer-Markt und ist offenbar in der Türkei fündig geworden. Wie ‚Sabah Spor‘ berichtet, bereiten die Hanseaten sogar schon ein Angebot für Danylo Sikan vor.

Der 24-Jährige steht noch bis 2029 bei Trabzonspor unter Vertrag – erst im Sommer war er für sechs Millionen Euro von Shakhtar Donetsk gekommen.

Leite-Verkauf

Das über Jahre erprobte Abwehr-Duo Danilo Doekhi (27) und Diogo Leite (26) wird bald gesprengt. Die beiden Innenverteidiger wollen spätestens mit Vertragsablauf im Sommer den nächsten Karriereschritt gehen.

Union hat nun offenbar eine Entscheidung getroffen: Während Doekhi bis Saisonende gehalten werden soll, darf Leite schon im Winter gehen. Bei einem entsprechenden Angebot werden dem Portugiesen keine Steine in den Weg gelegt, heißt es beim kicker.