Inter - Bayern: So seht ihr die Champions League-Partie live

Der FC Bayern München startete mit 13 Toren aus drei Spielen furios in die Bundesliga-Saison, bevor es mit zwei Unentschieden in Folge zuletzt die ersten Dämpfer gab. Trainer Julian Nagelsmann kann nach der Rückkehr von Leon Goretzka wieder aus dem Vollen schöpfen und hat nun die Qual der Wahl im Mittelfeld. Schenkt er dem formstarken Marcel Sabitzer auch international das Vertrauen oder rückt Goretzka für ihn in die Anfangsformation? Mit dem italienischen Vizemeister Inter Mailand wartet dabei eine schwere Aufgabe auf die Münchner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Inter gegen Bayern live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am heutigen Mittwoch, dem 7. September statt. Es wird live und exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der DAZN-App aufgerufen werden. Anpfiff im Mailänder Giuseppe Meazza-Stadion ist um 21 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Uli Hebel und Michael Ballack.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Inter und Bayern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.